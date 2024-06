SV Stegersbach feiert klaren Auswärtssieg beim SV Großpetersdorf

Spielberichte

In einer packenden Begegnung zwischen dem SV Großpetersdorf und dem SV Stegersbach in der II. Liga Süd (BGLD) konnte sich die Gastmannschaft mit einem deutlichen 4:1-Sieg durchsetzen. Der SV Stegersbach zeigte von Anfang an eine dominante Leistung und ließ den Gastgebern kaum eine Chance. Damit sichern sich die Gäste Rang drei im Endklassement.

Frühe Führung für SV Stegersbach, dann lange Unterzahl

Die Partie begann spannend und mit hoher Intensität, als der Schiedsrichter um 20:00 Uhr das Spiel anpfiff. Bereits in der 6. Spielminute gelang es dem SV Stegersbach, durch einen Treffer von Lukas Faulend in Führung zu gehen. Faulend nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber und traf zum 1:0 für sein Team. Dieser frühe Treffer setzte Großpetersdorf sofort unter Druck und zwang sie, das Spiel zu öffnen.

Die erste Halbzeit blieb weiterhin von Zweikämpfen und wenigen Torchancen geprägt. Beide Teams agierten konzentriert, wobei SV Stegersbach die spielbestimmende Mannschaft blieb. In der 37. Minute gab es eine Gelb-Rote Karte für Zsolt Balázs aufseiten des SV Stegersbach - damit waren die Gäste in Unterzahl unterwegs. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es Großpetersdorf nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Stegersbach dominiert in Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit viel Druck und Engagement von beiden Seiten. Doch es war erneut der SV Stegersbach, der die entscheidenden Akzente setzte. In der 65. Minute baute Nico Benkö die Führung der Gäste auf 2:0 aus.

Großpetersdorf versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch in der 76. Minute war es erneut Nico Benkö, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:0 für Stegersbach erzielte. Trotz des deutlichen Rückstands kämpfte Großpetersdorf weiter, doch die Bemühungen wurden nicht belohnt. Die Situation verschärfte sich weiter, als Valentin Gabriel in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte sah und sein Team damit ebenfalls auf zehn Mann reduzierte.

Nur wenige Minuten später, in der 81. Minute, erzielte Fabian Huber das 4:0 für SV Stegersbach und machte damit endgültig den Deckel auf das Spiel. Trotz des deutlichen Rückstands gab Großpetersdorf nicht auf und wurde in der 86. Minute durch einen Treffer von Florian Steinbauer zum 1:4 belohnt. Dies änderte jedoch nichts mehr am klaren Sieg der Gäste.

II. Liga Süd: Großpetersdorf : Stegersbach - 1:4 (0:1)

86 Florian Steinbauer 1:4

81 Fabian Huber 0:4

76 Nico Benkö 0:3

65 Nico Benkö 0:2

6 Lukas Faulend 0:1

