Hajdic und Farkas führen SV Neuberg zum Auswärtssieg bei Grafenschachen

In Runde 30 der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der SV Neuberg mit 4:1 gegen den SC Grafenschachen durch. Obwohl die Gastgeber früh in Führung gingen, dominierte das Team aus Neuberg die Partie und sicherte sich schließlich den verdienten Sieg. Hervorzuheben sind die Leistungen von Dominik Farkas und Ivan Hajdic, die maßgeblich zum Erfolg ihrer Mannschaft beitrugen.

Ein Blitzstart und die frühe Führung für Grafenschachen

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 6. Minute konnte Grafenschachen durch einen Elfmeter in Führung gehen. Patrick Krutzler trat zum Strafstoß an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Heimmannschaft. Dieser frühe Treffer gab Grafenschachen zunächst Auftrieb und sorgte für Euphorie bei den heimischen Fans.

Neuberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und arbeitete sich kontinuierlich ins Spiel zurück. In der 33. Minute erzielte Ivan Hajdic den Ausgleich zum 1:1, nachdem er die Abwehr von Grafenschachen überlistet hatte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, wobei beide Teams mit einer kämpferischen und engagierten Leistung überzeugten.

Dominik Farkas und Ivan Hajdic sorgen für die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, doch mit zunehmender Spielzeit übernahm SV Neuberg mehr und mehr die Kontrolle über das Geschehen. In der 53. Minute war es erneut Ivan Hajdic, der für die Gäste traf. Mit seinem zweiten Tor des Abends brachte er Neuberg mit 2:1 in Führung.

Grafenschachen versuchte daraufhin, den Druck zu erhöhen und den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch die Bemühungen der Gastgeber wurden nicht belohnt. Stattdessen war es Dominik Farkas, der in der 70. Minute mit einem präzisen Schuss das 3:1 für SV Neuberg erzielte. Damit war die Vorentscheidung gefallen, doch Farkas hatte noch nicht genug.

Nur sieben Minuten später, in der 77. Minute, machte Dominik Farkas mit seinem zweiten Treffer alles klar und erhöhte auf 4:1 für Neuberg. Die Abwehr von Grafenschachen fand kein Mittel gegen die Angriffe der Gäste und musste sich letztlich geschlagen geben.

II. Liga Süd: Grafenschachen : Neuberg - 1:4 (1:1)

77 Dominik Farkas 1:4

70 Dominik Farkas 1:3

53 Ivan Hajdic 1:2

33 Ivan Hajdic 1:1

6 Patrick Krutzler 1:0

