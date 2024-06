SV Eberau dominiert SV Rechnitz mit klarem 3:0-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:27

In der 30. Runde der II. Liga Süd (BGLD) triumphierte der SV Eberau souverän mit 3:0 über den SV Rechnitz. Von Beginn an zeigte das Heimteam eine starke Leistung und ließ dem Gegner kaum Chancen. Die Tore von Jan Martin Balogh, Maximilian Mayer und Niko Urbauer sicherten den klaren Sieg für den SV Eberau.

Ein intensiver Beginn und die frühe Führung

Das Spiel startete mit hoher Intensität, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem SV Eberau und dem SV Rechnitz anpfiff.

In der zwölften Minute gab es eine umstrittene Entscheidung, als der Schiedsrichter einen Elfmeter für den SV Eberau nicht gab, was für Aufregung auf den Rängen sorgte. Nur zwei Minuten später, in der 14. Minute, belohnte sich der SV Eberau für die bisherige Dominanz: Jan Martin Balogh traf zum 1:0 für die Heimmannschaft und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen.

In der Folge verzeichnete der SV Eberau mehrere gute Chancen. In der 20. Minute führte ein Einwurf nahe der Eckfahne zu einem Eckball, und in der 22. Minute hatten sie eine sehr gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Ein weiterer Schuss in der 24. Minute verfehlte das Ziel knapp. Kurz darauf, in der 26. Minute, gab es eine kurze Trinkpause, nach der das Spiel wieder an Fahrt aufnahm.

Der SV Eberau kontrollierte weiterhin das Spiel, doch bis zur Halbzeit fielen keine weiteren Tore. Ein Eckball in der 45. Minute führte zu keiner nennenswerten Chance, und die Teams gingen mit einem 1:0 in die Pause.

Entscheidende Tore in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer ähnlichen Intensität. In der 57. Minute wurde der Druck des SV Eberau belohnt: Maximilian Mayer verwandelte einen Elfmeter sicher zum 2:0. Der SV Rechnitz versuchte zu reagieren und kam in der 60. Minute zu einem Freistoß, der jedoch ungefährlich blieb.

In der 83. Minute machte der SV Eberau alles klar: Niko Urbauer erzielte das 3:0 und besiegelte damit den deutlichen Sieg seiner Mannschaft. Die letzten Minuten verliefen ohne weitere Höhepunkte, und der Schiedsrichter pfiff die Partie nach 90 Minuten ab.

II. Liga Süd: Eberau : Rechnitz - 3:0 (1:0)

83 Niko Urbauer 3:0

57 Maximilian Mayer 2:0

14 Jan Martin Balogh 1:0

