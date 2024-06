Klassenerhalt für SV Kukmirn: Klarer Sieg gegen ASKÖ Rotenturm

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:29

Der SV Kukmirn hat in der 30. Runde der II. Liga Süd (BGLD) einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen ASKÖ Rotenturm gefeiert. Vor heimischem Publikum dominierte Kukmirn das Geschehen von Beginn an und ließ den Gästen kaum eine Chance. Mann des Abends war Robin Bleyer, der mit einem Hattrick maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug. Ein weiterer Treffer von Maximilian Steiner rundete das überzeugende Ergebnis ab. Damit verbleibt man in der II. Liga Süd.

SV Kukmirn startet stark und führt verdient

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigte der SV Kukmirn seine Ambitionen. In der 6. Minute hatte Heindl eine riesige Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, als Frühmann und Kappl nur wenige Minuten später zwei weitere Großchancen für die Heimmannschaft vergaben. Die offensive Ausrichtung von Kukmirn zahlte sich schließlich in der 22. Minute aus, als Robin Bleyer das erste Tor des Abends erzielte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte.

ASKÖ Rotenturm hatte ebenfalls eine Möglichkeit, den Spielstand auszugleichen, als Knar in der 20. Minute einen gefährlichen Angriff der Gäste entschärfte. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und erhöhten weiter den Druck. In der 42. Minute war es erneut Bleyer, der von der Mittellinie aus traf und die Führung auf 2:0 ausbaute. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SV Kukmirn in die Halbzeitpause.

Bleyer vollendet Hattrick, Steiner setzt Schlusspunkt

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte der SV Kukmirn das Geschehen auf dem Platz. Die Gäste aus Rotenturm fanden kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive und die schnelle Offensive der Hausherren. In der 67. Minute krönte Robin Bleyer seine herausragende Leistung mit seinem dritten Treffer des Abends und machte somit den Dreierpack perfekt. Kukmirn führte nun mit 3:0 und das Spiel schien entschieden.

Doch die Gastgeber waren noch nicht fertig. In der 78. Minute traf Maximilian Steiner mit seinem ersten Ballkontakt zum 4:0 und besiegelte damit den Endstand. Der ASKÖ Rotenturm konnte in den verbleibenden Minuten nichts mehr entgegensetzen und musste sich klar geschlagen geben.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute bestätigte den verdienten Sieg des SV Kukmirn, der mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung die drei Punkte einfuhr. Durch den Heimsieg von Meister Jennersdorf über Heiligenkreuz verbleibt Kukmirn in der II. Liga.

II. Liga Süd: Kukmirn : ASKÖ Rotenturm - 4:0 (2:0)

78 Maximilian Steiner 4:0

67 Robin Bleyer 3:0

42 Robin Bleyer 2:0

22 Robin Bleyer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.