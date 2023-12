Der SV Stripfing trennt sich von KM2-Trainer Reinhard Bocek

Details Montag, 18. Dezember 2023 12:26

Die SV Stripfing Amateure stehen nach der Hinrunde in der 1. Klasse Nord mit 16 Punkten auf Platz acht der Tabelle. Trotz der Platzierung im Tabellenmittelfeld hat man sich bei der zweiten Mannschaft des SV Stripfing entschieden, getrennte Wege zu gehen. Der Grund dafür waren verschiedene Ansichten über die Entwicklung der Mannschaft. Den Nachfolger hat der Verein bereits gefunden und auch einen neuen Mann für die Analyse engagiert.

Reinhard Bocek und die SV Stripfing Amateure gehen getrennte Wege. Nach einer Analyse des bisherigen Saisonverlaufs hat man sich beim Verein entschieden die Zusammenarbeit mit Reinhard Bocek zu beenden. Der Grund waren verschiedene Auffassungen über die Entwicklung des Teams. Ihm folgen der bisherige Co-Trainer Ilias Iseini als Cheftrainer, sowie Stefan Setik im Bereich Analyse.

"In einem Gespräch mit Reinhard Bocek kamen wir zum Entschluss, dass eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten aufgrund unterschiedlicher Aufassungen nicht mehr möglich war. Wir bedanken uns bei Reinhard für die letzten 1,5 Jahre und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste“, so Sektionsleiter Martin Trenz.

"Ich wäre grundsätzlich bereit gewesen, auch in der Rückrunde die Mannschaft zu betreuen. Ich denke, dass wir mit einer sehr jungen Mannschaft eine ganz ordentliche Hinrunde gespielt haben. Die Entscheidung des Vereins gilt es aber zu akzeptieren, ich hatte in Stripfing eine schöne Zeit. Insbesondere der gute Kontakt zum Trainerteam der ersten Mannschaft und der damit verbundene Einblick in den Profibereich wird mir ein meiner weiteren Laufbahn zugutekommen. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen und wünsche der Mannschaft und dem Verein für die Zukunft alles Gute“, sagte Reinhard Bocek dazu.

