SV Bad Pirawarth will schnell die nötige Distanz zu den Abstiegsrängen herstellen

1. Klasse Nord

Details Dienstag, 20. Februar 2024 09:20

Nach einer schwierigen Hinrunde in der 1. Klasse Nord, in welcher der SV Bad Pirawarth im Schnitt nicht ganz einen Punkt pro Spiel holte, rangiert die Elf von Trainer Mario Dolejschek derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt derzeit fünf Punkte, in etwa genau so groß ist der Rückstand auf einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Die Vorbereitung hat man am 5. Februar begonnen, ein Testspiel recht gut absolviert, und zuletzt wurde ein Trainingslager in Kroatien positiv abgeschlossen. Ligaportal hat mit dem Coach des SV Bad Pirawarth gesprochen, dabei unter anderem den etwas enttäuschenden Herbst sowie die Ziele für die im März beginnende Frühjahrssaison thematisiert.

Ligaportal: Herr Dolejschek, welches Resümee kann man nach der ersten Hälfte der Saison ziehen?

Mario Dolejschek: Wir sind natürlich ein Stück weit enttäuscht, da wir nur zwölf Punkte gemacht haben, wir hatten uns das natürlich ganz anders vorgestellt. Aufgrund vieler Verletzter haben wir in der Hinrunde nicht so performt, wie wir uns das erwartet hatten, nicht das gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Gegen Ende der Saison sind dann verletzte Spieler zurückgekehrt, und wir haben noch ein paar Punkte gemacht. Darauf wollen wir aufbauen, daher blicken wir positiv in die Rückrunde.

Ligaportal: Am Transfermarkt hat man daher nicht viel gemacht.

Mario Dolejschek: Wir haben mit Josef Hesek einen stabilen, groß gewachsenen Verteidiger an Land gezogen, der uns hoffentlich in der Abwehr oder im defensiven Mittelfeld Stabilität gibt sowie ein Stück weit Ruhe, um einfach dem Umstand entgegenzuwirken, dass wir zu viel Gegentore bekommen haben.

Ligaportal: Wie läuft derzeit die Vorbereitung in Bad Pirawarth?

Mario Dolejschek: Gut, wir hatten ein gutes Testspiel, welches wir 2:2 gespielt haben, wo wir in der zweiten Halbzeit sehr viel durchgetauscht haben. Zuletzt waren wir vier Tage in Kroatien auf Trainingslager, haben dort viel erarbeitet und gut trainiert sowie ein Stück weit auch Teambuilding erlebt. So kann man sagen, dass die ersten beiden Wochen in der Vorbereitung gut verlaufen sind.

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man konkret in die im März startende Rückrunde, was ist nach der Hinrunde noch möglich?

Mario Dolejschek: Das Hauptziel ist natürlich, so schnell wie möglich den Abstand zu den hinteren Mannschaften bzw. den Abstiegsplätzen herzustellen. Da zwei Teams absteigen werden, wollen wir definitiv zumindest zwei Mannschaften auf Distanz halten und Stabilität bekommen, verletzungsfrei bleiben. Dann sind wir davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden und uns im Mittelfeld etablieren werden, das ist das Hauptziel.