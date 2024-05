Deutsch-Wagram gewinnt zu Hause gegen Stripfing Amateure mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:41

In einem spannenden Match der 22. Runde der 1. Klasse Nord setzte sich der Allgemeine Turn- und Sportverein Deutsch-Wagram mit einem soliden 2:0 gegen die Stripfing Amateure durch. Vor heimischem Publikum zeigten die Deutsch-Wagramer eine starke Leistung, die sie mit zwei Toren krönten, während die Stripfinger trotz guter Ansätze leer ausgingen.

Lebhafter Start und Führung durch Erkoc

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als beide Teams versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. Die ersten Minuten waren geprägt von vorsichtigem Abtasten, doch die Deutsch-Wagramer nahmen schnell das Heft in die Hand.

Die Anfangsphase verläuft hier noch ziemlich ruhig. Die Angriffe beider Mannschaften sind noch nicht konsequent genug. Manuel Prokop, Ticker-Reporter

In der 4. Minute hatte Sefiwu Abubakar die erste Chance für die Stripfinger, doch sein Schuss war zu ungenau, um den Deutsch-Wagramer Torwart Mario Vogl zu überwinden. Die Gastgeber antworteten in der 23. Minute mit einem gefährlichen Freistoß von Ivan Popovic, dessen Folgeaktion knapp das Ziel verfehlte.

Die entscheidende Szene des ersten Durchgangs ereignete sich in der 31. Minute. Ozan Erkoc, der eine herausragende Leistung zeigte, dribbelte geschickt an der Stripfinger Abwehr vorbei, umkurvte den Torwart und traf aus spitzem Winkel zum 1:0. Dieses Tor gab den Deutsch-Wagramern zusätzlichen Schub und sie behielten bis zur Halbzeit die Oberhand, mit einem Pausenstand von 1:0.

Zweite Halbzeit: Romstorfer sichert den Sieg

Nach der Pause versuchten die Stripfinger, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Pascal Pokorny war aktiv und seine Hereingaben sorgten immer wieder für Gefahr, doch das Tor wollte nicht fallen.

Der Abschluss von Flamur Shala landet in den Armen des Stripfinger Schlussmannes. Manuel Prokop, Ticker-Reporter

Die Deutsch-Wagramer hielten dagegen und hatten mehrere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Stephan Hlinka traf in der 70. Minute die Stange, gefolgt von weiteren gefährlichen Abschlüssen, die jedoch ihr Ziel verfehlten.

Der entscheidende Moment der zweiten Hälfte kam in der 76. Minute, als Deutsch-Wagram einen Elfmeter zugesprochen bekam. Manfred Romstorfer trat an und verwandelte sicher zum 2:0, was die Vorentscheidung in diesem Spiel bedeutete.

Ozan Erkoc scheitert im 1 gegen 1 an Basic. Manuel Prokop, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Bemühungen der Stripfinger, ins Spiel zurückzufinden, stand die Defensive der Deutsch-Wagramer sicher und ließ kaum Chancen zu.

Das Spiel endete mit einem verdienten 2:0-Erfolg für die Deutsch-Wagramer, die mit diesem Sieg wichtige Punkte sammelten. Die Stripfing Amateure hingegen mussten eine weitere Niederlage hinnehmen, zeigten aber phasenweise gute Ansätze, die Hoffnung für die kommenden Spiele geben.

1. Klasse Nord: Deutsch-Wagram : Stripfing Amateure - 2:0 (1:0)

75 Manfred Romstorfer 2:0

31 Ozan Erkoc 1:0

