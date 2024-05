SC Poysdorf gewinnt rasanten Schlagabtausch gegen SK Spannberg

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:41

Im Sonntagsmatch im Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse Nord (NÖ) lieferten sich der SC Poysdorf und der SK Spannberg ein aufregendes Duell, das mit einem 4:2 Sieg für die Heimmannschaft endete. Die Poysdorfer zeigten eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit, um die Spannberger zu bezwingen und wichtige Punkte in der Liga zu sichern.

Frühe Gäste-Führung wird von der Pause gedreht

Das Spiel begann turbulent, als der SK Spannberg durch einen schnellen Treffer von Marcik bereits in der 5. Minute in Führung ging. Die Spannberger schienen die Poysdorfer kalt erwischt zu haben. Doch der SC Poysdorf ließ sich nicht lange bitten und fand schnell zurück ins Spiel. In der 18. Minute gelang Pospis nach einem exzellent getretenen Eckball der Ausgleich zum 1:1. Dieser Treffer gab dem Sportclub Poysdorf neuen Aufschwung, was sich auch im weiteren Spielverlauf zeigte.

Die Poysdorfer, nun vollends im Spiel angekommen, drehten kurz vor der Halbzeitpause so richtig auf. Ein unglückliches Eigentor von Kucharcuk des SK Spannberg brachte sie in der 32. Minute 2:1 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Schön mit einem präzisen Schuss zum 3:1, was die Stimmung im Lager der Poysdorfer merklich hob.

Dominanz und Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause dominierte der SC Poysdorf weiterhin das Geschehen und konnte in der 81. Minute durch Schön, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte, auf 4:1 erhöhen. Die Spannberger, sichtlich bemüht, fanden in der 83. Minute durch Kucharcuk, der diesmal für sein eigenes Team traf, den Weg zurück ins Spiel und verkürzten auf 4:2.

Trotz des späten Treffers der Gäste blieb der SC Poysdorf souverän und ließ bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute keine weiteren Chancen zu.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Albert Geer erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.