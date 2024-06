SV Haringsee feiert gegen Orth/Donau souveränen 4:1-Derbysieg

Spielberichte

Im Derby der 1. Klasse Nord setzte sich der SV GG Haringsee beim SC Orth/Donau mit 4:1 klar durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für den Erfolg, führten zur Pause mit 3:0, ließen im zweiten Durchgang nichts anbrennen und feierten den neunten Saisonsieg.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach 30 Sekunden war Haringsees Daniel Weigl über die rechte Außenbahn unterwegs, seine Hereingabe fand jedoch keinen Abnehmer. Nur wenige Minuten später erzielte Weigl dann das erste Tor des Spiels. Ein präziser Pass von Viktor Micka ermöglichte ihm, den Ball gekonnt an Orth-Torwart Vanja Kanjuh vorbei ins rechte Eck zu schieben.

Die Gäste dominierten das Spielgeschehen und erhöhten den Druck auf den Sportclub. In der 11. Minute verpasste Jeremy Schöpf nach einem Lochpass von Weigl die Gelegenheit, als er im Eins-gegen-Eins an Kanjuh scheiterte. Dennoch ließ Haringsee nicht locker. In der 17. Minute verfehlte Weigl mit einem Lupfer das Tor nur knapp. Die Spielweise der Gäste zeigte sich bis zur 25. Minute als wesentlich spritziger, was sich auch im Spielverlauf widerspiegelte.

Der SV Haringsee belohnte sich für die harte Arbeit in der 36. Minute. Schöpf erhöhte auf 2:0 für die Gäste. Nur wenige Minuten später war es Micka, der den Ball nach einem schnellen Lauf an den Orthern vorbei ins lange Eck zum 0:3 einschob. Dieser Treffer markierte den Halbzeitstand und machte die Dominanz des SV in der ersten Halbzeit deutlich.

Orth kämpft, Haringsee kontert

In der zweiten Halbzeit zeigte der SC Orth mehr Einsatz und kam durch Dennis Magerl in der 51. Minute zu seinem ersten nennenswerten Abschluss, der jedoch kein Problem für SV-Torwart Roman Hübl darstellte. Nur drei Minuten später traf Magerl dann aber doch ins Schwarze. Nach einem abgewehrten Schuss von Constantin Müller staubte Magerl ab und verkürzte auf 1:3. Dies war ein kleines Lebenszeichen der Gastgeber, die nun hofften, das Spiel vielleicht noch wenden zu können.

Doch die Freude währte nicht lange. In der 56. Minute stellte Sebastian Tuitz den alten Abstand wieder her. Nach einer gekonnten Einzelaktion überspielte Tuits den Orther Torwart und erhöhte auf 4:1 für Haringsee. Damit war der Widerstand der Orther praktisch gebrochen.

Im weiteren Verlauf des Spiels kam es noch zu einigen Chancen für beide Teams. Orth zeigte durch Spieler wie Stefan Ederndorfer und Gurpreet Flora weiterhin Kampfgeist, doch ihre Bemühungen blieben unbelohnt. In der 73. Minute setzte Ederndorfer einen direkten Freistoß aus 20 Metern deutlich über das Tor. Auch Flora konnte in der 82. Minute einen Verteidiger überspielen, doch sein Schuss landete direkt in den Händen von Torwart Hübl. Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg des SV Haringsee.

