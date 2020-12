1. Klasse Nordwest: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Raphael Idinger (ASV Asparn/Zaya)

Endergebnis:

1. Raphael Idinger (ASV Asparn/Zaya / 1549 Stimmen)

2. Lukas Angster (SC Stronsdorf / 903 Stimmen)

3. Marcel Bauer (SC Stronsdorf / 692 Stimmen)

4. David Handl (UFC Gaubitsch / 609 Stimmen)

5. Marco Seidl (SV Göllersdorf / 456 Stimmen)

6. Dominik Haselmayr (SV Leobendorf II / 173 Stimmen)

7. Lukas Pabisch (SC Enzersfeld/W. / 154 Stimmen)

8. Alexander Stöfer (Muckendorf/Zeiselmauer / 92 Stimmen)

9. Patrick Pichler (Andrä-Wördern / 85 Stimmen)

10. Faisal Holzmann (Muckendorf/Zeiselmauer / 71 Stimmen)