Langenzersdorf siegt im Kellerduell in Asparn/Zaya

Details Montag, 13. November 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Der SV Langenzersdorf entschied das Kellerduell gegen den ASV Asparn/Zaya vor rund 100 Zuschauern mit 4:3 für sich. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Langenzersdorf bereits in Front. Alexander Uxa markierte in der fünften Minute die Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Richard Kauer den Ausgleich (9.). Für das 2:1 von Asparn/Zaya zeichnete Denis Dizdarevic verantwortlich (15.). Der SV Langenzersdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (17.) durch einen Treffer von Tobias Frühwirth. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem ASV Asparn/Zaya nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Dizdarevic in diesem Spiel (20.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Klaus Klune mit dem 3:3 für die Gäste zur Stelle (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Elfmeter bringt Entscheidung

In Halbzeit zwei versuchten die beiden Teams die Abwehr zu stabilisieren und weniger Treffer zu zu lassen. Dennoch gelang den Gästen noch der Siegtreffer. Ludwig Voith beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 4:3 des SV Langenzersdorf in die Maschen (78.). Letztlich nahmen die Gäste gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trugen einen Sieg davon.

Asparn/Zaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des ASV Asparn/Zaya liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 32 Gegentreffer fing. Asparn/Zaya verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Der ASV Asparn/Zaya musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sechs Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Langenzersdorf muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Schlusslichts ist deutlich zu hoch. 48 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nordwest fing sich bislang mehr Tore ein. Der SV Langenzersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Langenzersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt Asparn/Zaya dann im nächsten Spiel den USV Niederleis, während der SV Langenzersdorf am gleichen Tag gegen den SC Stronsdorf das Heimrecht hat.

1. Klasse Nordwest: ASV Asparn/Zaya – SV Langenzersdorf, 3:4 (3:3)

78 Ludwig Voith 3:4

43 Klaus Klune 3:3

20 Denis Dizdarevic 3:2

17 Tobias Fruehwirth 2:2

15 Denis Dizdarevic 2:1

9 Richard Kauer 1:1

5 Alexander Uxa 0:1

