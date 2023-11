Last-Minute-Remis gegen Spillern: Majstorovic wird zum Held von Großmugl

Details Montag, 13. November 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Um die 100 Besucher fanden sich in Großmugl zum letzten Pflichtspiel der Herbstrunde ein. Im Spiel ÖTSU Großmugl gegen den SV Spillern trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Rund zwanzig MInuten lang hielt auf beiden Seiten die Null. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philip Frithum sein Team in der 21. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Turbulente Schlussphase: Spillern verspielt 2:0-Führung

Gernot Willinger von Spillern sah glatt Rot (64., Torchancenverhinderung). In Unterzahl trafen die Gäste aber erneut. Markus Luger beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (78.). Petar Crnogorcevic versenkte den Ball in der 84. Minute im Netz des SV Spillern und stellte so per Strafstoß auf 2:1. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Mario Majstorovic für die ÖTSU Großmugl zum 2:2 traf (97.). Nach einer deutlichen Führung wähnte der SV Spillern die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der Gastgeber stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis. Nach Ende des Spiels zeigte der Unparteiische noch zweimal Rot gegen den Trainer der Gäste und einen Funktionär.

Zu drei Siegen hintereinander reichte es für Großmugl zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von der ÖTSU Großmugl fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Bei Spillern präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Der SV Spillern ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Unentschieden verpasste die ÖTSU Großmugl die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Großmugl sogar ab und steht nun auf Rang sechs. Großmugl verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Spillern momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt die ÖTSU Großmugl dann im nächsten Spiel den SC Ladendorf, während Spillern am gleichen Tag beim SV Unterstinkenbrunn antritt.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Spillern, 2:2 (0:1)

97 Mario Majstorovic 2:2

84 Petar Crnogorcevic 1:2

78 Markus Luger 0:2

21 Philip Frithum 0:1

