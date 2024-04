Erneuter Triumph von Laa/Thaya gegen Ladendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:48

1. Klasse Nordwest: Bei Laa/Thaya gab es für den SC Ladendorf vor 280 Besuchern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Der SC Laa/Thaya hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Ladendorf mit 4:3 gesiegt.

In Halbzeit eins gab es nur wenige Höhepunkte und keine Tore. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Kurz nach der Pause schlugen die Heimischen dann aber zu. Petr Kirschner stellte die Weichen für Laa/Thaya auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 58. Minute erhöhte Josef Hnanicek auf 2:0 für den Tabellenprimus. Den Vorsprung des Gastgebers ließ Lukas Grandits in der 84. Minute anwachsen. In der 85. Minute brachte Stefan Zeiner das Netz für den SC Ladendorf zum Zappeln. Schließlich strich der SC Laa/Thaya die Optimalausbeute gegen den SC Ladendorf ein.

Laa/Thaya legt im Titelkampf vor

Wer soll Laa/Thaya noch stoppen? Der SC Laa/Thaya verbuchte gegen Ladendorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nordwest weiter an. Offensiv sticht Laa/Thaya in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 56 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SC Laa/Thaya weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Trotz der Schlappe behält der SC Ladendorf den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der SC Ladendorf derzeit auf dem Konto.

Die Leistungskurve von Ladendorf zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg. Laa/Thaya scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am Freitag muss der SC Laa/Thaya beim SV Eintracht Pulkautal ran, zeitgleich wird der SC Ladendorf vom SV Spillern in Empfang genommen.

1. Klasse Nordwest: SC Laa/Thaya – SC Ladendorf, 3:1 (0:0)

85 Stefan Zeiner 3:1

84 Lukas Grandits 3:0

58 Josef Hnanicek 2:0

49 Petr Kirschner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.