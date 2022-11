Doppelpack von Fitz reicht Niederleis gegen Spiellern nicht

Details Samstag, 05. November 2022 04:22

1. Klasse Nordwest: Vor 70 Zuschauern kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Spillern und dem USV Niederleis. Der SV Spillern und der USV Niederleis lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für den SV Spillern, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Niederleis bereits in Front. Daniel Fitz markierte in der vierten Minute die Führung. Das 1:1 von Spillern bejubelte Marin Pozgain (23.). Mahir Selimovic stellte die Weichen für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 29 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Hintermannschaft des USV Niederleis ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Gastgeber nahmen das positive Gefühl der ersten Halbzeit mit in den zweiten Durhcgang. In der 47. Minute erhöhte Nik Ablinger sogar auf 3:1 für den SV Spillern. Mit dem 2:3 gelang Fitz ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (65.). Obwohl dem SV Spillern nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Niederleis zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Spillern hält Niederleis auf Distanz

Im letzten Hinrundenspiel errang Spillern drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 22 Punkte auf. Der Angriff des SV Spillern wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 42-mal zu. Die Saison des SV Spillern verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Spillern in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Beim USV Niederleis präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Niederleis momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve des USV Niederleis zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SV Spillern dann im nächsten Spiel die Zweitvertretung des SV Leobendorf, während Niederleis am gleichen Tag beim SV Unterstinkenbrunn antritt.

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – USV Niederleis, 3:2 (3:1)

65 Daniel Fitz 3:2

47 Nik Ablinger 3:1

29 Mahir Selimovic 2:1

23 Marin Pozgain 1:1

4 Daniel Fitz 0:1