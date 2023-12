SC Höflein: Wir wollen unter die Top 5!

Details Dienstag, 05. Dezember 2023 20:22

Der SC Höflein hat die Hinrunde in der 1. Klasse Ost mit 23 Punkten auf Rang neun abgeschlossen. Doch man hat nur zwei Punkte Rückstand auf den dritten Platz und so hat man sich zumindest die Top 5 als Ziel gesetzt. Der Sportliche Leiter des SC Höflein, Martin Rupp, hat uns im Interview verraten, wie der Weg dahin aussehen sollte und wer am Ende der Saison ganz oben zu finden sein wird.

Wie zufrieden sind sie mit der Hinrunde und wo liegen die Ziele des SC Höflein?

Sportlicher Leiter Martin Rupp: „Wir sind im Prinzip sehr zufrieden mit der Hinrunde. Es ist alles enge beisammen, doch wir peilen die ersten fünf Plätze an.“

Sind in der Winterpause Transfers geplant?

Sportlicher Leiter Martin Rupp: „Wir bleiben eigentlich unverändert. Ein junger 19jähriger Spieler aus der Ungebung wird zu uns kommen. Der kann am rechten Flügel oder auf der rechten Abwehrseite spielen. Namen kann bzw. will ich aber noch nicht nennen.“

„Wienerwald oder Breitenfurt werden sich den Titel holen“

Wer war für Sie in der Liga die stärkste Mannschaft und hat Sie besonders beeindruckt?

Sportlicher Leiter Martin Rupp: „Für mich sind Wienerwald und Breitenfurt die stärksten in der Liga und einer von beiden wird sich den Titel auch holen.“

Wie sieht die Vorbereitung auf die Rückrunde aus?

Sportlicher Leiter Martin Rupp: „Wir starten am 24. Januar in die Vorbereitung. Hallenturniere oder Trainingslager ist keines geplant.“

Was trauen Sie dem österreichischen Nationalteam bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Sportlicher Leiter Martin Rupp: „Nach der Auslosung glaube ich, dass die Gruppe ganz gut für uns ist. Wir werden das Achtelfinale erreichen, denn man kann ja auch als starker Gruppendritter weiter kommen. Gegen Frankreich werden wir wohl keine Chance haben, aber die Niederlande liegen uns von der Spielweise glaube ich ganz gut. Auch wenn dann Polen oder Wales noch als dritter Gegner dazu kommt, denke ich haben wir gute Chancen die Gruppe zu überstehen. Was bzw. wer dann kommt wissen wir noch nicht. Aber wenn sie so spielen wie zuletzt, dann kann es auf jeden Fall für das Achtelfinale reichen.“

FotoCredit: Ligaportal.at

