SV Wienerwald geht von Zweikampf mit Breitenfurt aus

1. Klasse Ost

Details Montag, 12. Februar 2024 12:32

Der SV Wienerwald rangiert nach 14 gespielten Runden in der 1. Klasse Ost auf dem ersten Tabellenplatz. Die Elf von Coach Andreas Fischer hat das Kunststück fertig gebracht, kein einziges Spiel zu verlieren, nur dreimal musste man die Punkte teilen. Mit dem SK Breitenfurt ist dem Leader ein einziger Verfolger verblieben, der Vorsprung beträgt konkret vier Punkte. Der Rest der Konkurrenz scheint aktuell zu weit entfernt, um ernsthaft für Stress zu sorgen. Ligaportal hat den Trainer des SVW zum Interview gebeten.

Ligaportal: Herr Fischer, wie fällt Ihr Resümee zum abgelaufenen Herbst aus?

Andreas Fischer: Da wir elf von 14 Spiele gewonnen haben, fällt das natürlich sehr gut aus. Mit den geholten Punkten sind wir natürlich sehr zufrieden.

Ligaportal: So zufrieden, dass man gar nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden musste?

Andreas Fischer: Wir hatten keine Abgänge und keine Zugänge, wir vertrauen dem Kader vom Herbst.

Ligaportal: Es bestand also auch aufgrund von Verletzungen kein Handlungsbedarf?

Andreas Fischer: Es gab schon während der Saison angeschlagene Spieler, aber nichts, das so gravierend wäre, dass man sagen müsste, man muss jemanden holen.

Ligaportal: Wie läuft aktuell die Vorbereitung?

Andreas Fischer: Es läuft soweit. Natürlich ist es schon so, dass wir im Wienerwald ein bisschen vom Wetter abhängig sind. Von dem her haben wir es heuer aber gut erwischt. Am Anfang war es ein bisschen gefroren, aber ansonsten sind die Bedingungen gut, die Burschen ziehen mit, sind Motiviert, und das passt.

Ligaportal: Die obligatorische Frage nach den Zielen für die bevorstehende Rückrunde kann ich mir im Fall des SV Wienerwald sparen, oder?

Andreas Fischer: Ja, natürlich – wenn man nach dem Herbst Erster ist, ist es natürlich auch das Ziel, am Ende der Saison Erster zu sein.

Ligaportal: Wer könnte bei diesem Vorhaben eventuell noch gefährlich werden?

Andreas Fischer: So wie sich die Tabellensituation darstellt, ist sicher Breitenfurt der Hauptkonkurrent. Sie sind vier Punkte hinter uns und haben eine wirklich sehr gute Mannschaft. Die anderen sind schon zehn, elf Punkte zurück, das wird wahrscheinlich schwierig werden, stand jetzt sieht es nach einem Zweikampf mit Breitenfurt aus.

Ligaportal: Wie läuft es derzeit sportlich, bezogen auf die bereits absolvierten Testspiele?

Andreas Fischer: Bis jetzt waren die Ergebnisse positiv, wobei man das natürlich nicht überbewerten darf, da es Testspiele sind. Zählen tut es im ersten Meisterschaftsmatch. Bis jetzt haben wir eine ganz gute Figur abgegeben, ich bi wirklich zufrieden. Wir sind jetzt bei der Halbzeit der Vorbereitung, bis jetzt ist soweit alles okay mit Verletzungen oder Krankheiten, da ist nichts Dramatisches dabei, ein paar Angeschlagene gibt es aber natürlich immer.