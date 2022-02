SC Neunkirchen kämpft gegen das Verletzungspech

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Harald Bock überwintert dabei in der 1. Klasse Süd nach sechs Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang sechs. Beim Sportclub Neunkirchen zeigt man sich mit der Ausbeute zufrieden. Nicht zuletzt aufgrund der Umstände: "Wir hatten seit der Vorbereitung mit Verletzungen zu kämpfen, dies zog sich über die gesamte Herbstsaison. Der Gipfel war das Spiel gegen Zögern, wo gleich sieben Kaderspieler ausfielen."