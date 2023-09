Vier Elfer! Der SK Wiesmath bezwingt den SV Grimmenstein

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

1. Klasse Süd: Über 240 Zuschauer wollten sich das Spiel der 8. Runde nicht entgehen lassen. Für den SV Grimmenstein endete das Auswärtsspiel gegen den SK Raika Wiesmath erfolglos. Das Heimteam gewann 4:2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SK Wiesmath wurde der Favoritenrolle gerecht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Thomas Aulabauer sein Team in der siebten Minute. Denn sein Elfmeter brachte die Führung für die Gastgeber.

Es ist überaus strittig ob Gabor Barthel im Strafraum gefoult wurde, doch Schiedsrichter Karner gibt den Elfmeter den Elfmeter den Kapitän Thommy Aulabauer eiskalt zur Führung verwandelt. Alois Wöhrer, Ticker-Reporter

Andras Stieber schockte den SVG und drehte die Partie mit seinem Elfmeter-Doppelpack für Wiesmath (14./23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jan Reisner in der 27. Minute, der auf 3:1 stellen konnte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Vier Elfmeter

In Minute 66 musste der eingewechselte Ersatzkeeper Fabian Strobl einen weiteren Treffer verhindern und konnte sich mit einer Glanzparade asuzeichnen. Für das 4:1 des SK Raika Wiesmath sorgte Maximilian Handler, der in Minute 70 zur Stelle war.

Wieder kann Christian Höller nur durch ein Foul gestoppt, doch nur die wenigsten hätten dieses im Strafraum gesehen. Der Elfmeter von Thommy Aulabauer war jedenfalls drin und verkürzt für die Gäste. Alois Wöhrer, Ticker-Reporter

Wieder Elfmeter! Mit dem zweiten Treffer von Aulabauer rückte der SV Grimmenstein wieder ein wenig an den SK Wiesmath heran (90.). Nach abgeklärter Leistung blickte Wiesmath auf einen klaren Heimerfolg über den SVG.

Beim SK Raika Wiesmath präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt der SK Wiesmath nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Wiesmath sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt der SV Grimmenstein den sechsten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Mit dem Gewinnen tut sich der SVG weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SK Raika Wiesmath tritt am kommenden Sonntag beim EFM SC Zöbern an, der SV Grimmenstein empfängt am selben Tag den BSV Enzesfeld/H.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SV Grimmenstein, 4:2 (3:1)

90 Thomas Aulabauer 4:2

70 Maximilian Handler 4:1

27 Jan Reisner 3:1

23 Andras Stieber 2:1

14 Andras Stieber 1:1

7 Thomas Aulabauer 0:1

