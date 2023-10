Niederlage gegen Oberwaltersdorf: Lanzenkirchen setzt Negativtrend fort

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Für Lanzenkirchen gab es in der Heimpartie gegen Oberwaltersdorf, an deren Ende vor rund 120 Zuschauern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der ASK Oberwaltersdorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

18 Minuten waren gespielt, als Abd Al Rahman Osman Ali vor 120 Zuschauern die Führung für den SC Lanzenkirchen besorgte. Doch lange jubelten die Heimsichen nicht. Andre Croatto war zur Stelle und markierte das 1:1 von Oberwaltersdorf (25.). Dann konnten die Gäste das Spiel sogar drehen. Thomas Preissl beförderte das Leder zum 2:1 des Gasts in die Maschen (29.). Jedoch wollten die Hausherren die drohende Niederlage nicht akzeptieren und konnten noch vor der Pause antworten. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Igor Puljic das 2:2 zugunsten von Lanzenkirchen (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Entscheidung nach einer Stunde

Der SC Lanzenkirchen musste den Elfmeter-Treffer von Lukas Laha zum 3:2 hinnehmen (60.). Vom gefeierten Helden zur tragischen Figur: Soeben erst für das Tor verantwortlich, flog Lukas Laha wenig später mit der Roten Karte vom Platz (61., Tätlichkeit). In der 75. Minute brachte der ASK Oberwaltersdorf das Netz zum Zappeln und Berkin Gürünlü ließ sich als Torschütze feiern. Ein starker Auftritt ermöglichte Oberwaltersdorf am Samstag trotz Unterzahl einen 4:2-Erfolg gegen Lanzenkirchen.

25 Tore kassierte der SC Lanzenkirchen bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Der Gastgeber hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Lanzenkirchen hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Die bisherige Saisonbilanz des SC Lanzenkirchen bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Der ASK Oberwaltersdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Oberwaltersdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASK Oberwaltersdorf. Mit dem Sieg knüpfte der ASK Oberwaltersdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Oberwaltersdorf fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Mit 16 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Oberwaltersdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Lanzenkirchen nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist der SC Lanzenkirchen zum ASK Trumau, tags zuvor begrüßt der ASK Oberwaltersdorf den SC Aspang vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Süd: SC Lanzenkirchen – ASK Oberwaltersdorf, 2:4 (2:2)

75 Berkin Gueruenlue 2:4

60 Lukas Laha 2:3

41 Igor Puljic 2:2

29 Thomas Preissl 1:2

25 Andre Croatto 1:1

18 Abd Al Rahman Osman Ali 1:0

