Später Heimsieg über Lanzenkirchen: SVg Pitten zurück in der Spur

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Süd: Vor rund 180 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell der SVg Pitten mit dem SC Lanzenkirchen. Gegen die SVg Pitten holte sich Lanzenkirchen eine 2:4-Schlappe ab. Die Beobachter waren sich einig, dass der SC Lanzenkirchen als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Fabian Edelhofer markierte in der vierten Minute die Führung. In Minuten sieben wurde ein Treffer der Gastgeber wegen Abseits nicht gegeben. Ondrej Skorec witterte seine Chance und schoss den Ball dann aber doch zum 1:1 für Pitten ein (21.). Stefan Handler stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause war die SVg Pitten im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Zwei Tore in der Nachspielzeit bringen drei Punkte

Dennis Leuchtmann war es, der in der 67. Minute den Ball im Gehäuse der SVg Pitten unterbrachte. In der Nachspielzeit schockte Nikola Frljuzec Lanzenkirchen, als er das Führungstor für Pitten erzielte (91.). Skorec setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für die SVg Pitten kurz vor dem Abpfiff (95.). Schließlich strich die SVg Pitten die Optimalausbeute gegen den SC Lanzenkirchen ein.

Pitten schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Die SVg Pitten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. In den letzten fünf Begegnungen holte die SVg Pitten insgesamt nur sieben Zähler.

42 Gegentreffer musste Lanzenkirchen im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Der SC Lanzenkirchen muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Nun musste sich Lanzenkirchen schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Lanzenkirchen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Pitten dann im nächsten Spiel den ASK Oberwaltersdorf, während Lanzenkirchen am gleichen Tag beim 1. SC Sollenau antritt.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – SC Lanzenkirchen, 4:2 (2:1)

95 Ondrej Skorec 4:2

91 Nikola Frljuzec 3:2

67 Dennis Leuchtmann 2:2

33 Stefan Handler 2:1

21 Ondrej Skorec 1:1

4 Fabian Edelhofer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.