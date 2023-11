Oberwaltersdorf patzt gegen Neunkirchen

Details Sonntag, 05. November 2023 00:02

1. Klasse Süd: Rund 110 Zuschauer wollten dieses Spiel der 13. Runde nicht verpassen. Gegen den SC Neunkirchen setzte es für den ASK Oberwaltersdorf eine ungeahnte 2:0-Pleite. Enttäuschung bei Oberwaltersdorf: Neunkirchen, als Außenseiter ins Spiel gestartet, setzte sich überraschend durch.



Fast die gesamte ersten Halbezit verlief ohne Torerfolg. Doch dann kam es zur überraschenden Führung der Gastgeber. Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Adhurim Hasi vor 110 Zuschauern per Strafstoß zum 1:0 für den SC Neunkirchen erfolgreich war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Schlussphase patzten die Gäste in der Abwehr und Dominik Slukan konnte diesen Schnitzer ausnutzen und beförderte das Leder zum 2:0 von Neunkirchen über die Linie (78.). Am Ende verbuchte der SC Neunkirchen gegen den ASK Oberwaltersdorf einen Sieg.

Neunkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat der SC Neunkirchen etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz elf. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Neunkirchen derzeit auf dem Konto. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte der SC Neunkirchen endlich wieder einmal drei Punkte.

Der Patzer von Oberwaltersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASK Oberwaltersdorf bisher acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Oberwaltersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Neunkirchen dann im nächsten Spiel den ASK Trumau, während der ASK Oberwaltersdorf am gleichen Tag bei der SVg Pitten antritt.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – ASK Oberwaltersdorf, 2:0 (1:0)

78 Dominik Slukan 2:0

42 Adhurim Hasi 1:0

