Doppelschlag von Lanzenkirchens Puljic trifft SC Sollenau hart

Details Samstag, 16. März 2024 09:29

1. Klasse Süd: Etwa 100 Zuschauer wollten das Spiel der 14. Runde in Sollenau sehen. Für den SC Sollenau gab es in der Partie gegen Lanzenkirchen, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Hinspiel hatte der SC Lanzenkirchen einen 1:0-Sieg für sich verbucht.

Die Gäste erspielten sich in Durchgang eins zahlreiche Chancen, doch die Gastgeber hielten die Null. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Puljic schlägt in der Nachspielzeit doppelt zu

Nach der Pause durften zunächst die Heimsichen jubeln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Matthias Winkler sein Team in der 58. Minute. Lanzenkirchen gelang mithilfe des 1. SC Sollenau der Ausgleich, als Oliver Gigerl das Leder in das eigene Tor lenkte (88.). Mit einem schnellen Doppelpack (92./96.) zum 3:1 schockte Igor Puljic den SC Sollenau. Am Ende verbuchte der SC Lanzenkirchen gegen die Gastgeber einen Sieg.

Der 1. SC Sollenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet der SC Sollenau die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Lanzenkirchen setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des 1. SC Sollenau alles andere als positiv. Der SC Lanzenkirchen hat die Krise des SC Sollenau verschärft. Der 1. SC Sollenau musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nach diesem Erfolg steht Lanzenkirchen auf dem elften Platz der 1. Klasse Süd. Mit erschreckenden 43 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Der SC Lanzenkirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Am kommenden Freitag tritt der SC Sollenau beim ASK Oberwaltersdorf an, während Lanzenkirchen einen Tag später den SV Zillingdorf empfängt.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – SC Lanzenkirchen, 1:3 (0:0)

96 Igor Puljic 1:3

92 Igor Puljic 1:2

88 Eigentor durch Oliver Gigerl 1:1

58 Matthias Winkler 1:0

