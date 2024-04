BSV Enzesfeld/H. seit acht Spielen ohne Pleite – Krise des SK Wiesmath geht weiter

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:26

1. Klasse Süd: Mit BSV Enzesfeld/H. und dem SK Wiesmath trafen sich am Freitag vor 200 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der BSV Enzesfeld/H. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: BSV Enzesfeld/H. wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte das Endresultat 2:2 gelautet.

Schon in den ersten Sekunden des Spiels fanden die Heimischen die erste Topchance vor.

Riesenchance für den BSV Enzesfeld/Hirtenberg zum 1:0! Nihat Güzel bekommt einen Stanglpass von Dominik Bauer von links und zieht frei vor dem Tor ab, doch sein Schuss geht weit drüber. Mathias Haderer, Ticker-Reporter

Doch schon in Minute drei verfehlte ein Abschluss der Gäste nur knapp sein Ziel. Vor 200 Zuschauern markierte Erblin Skenderaj die Führung für den BSV Enzesfeld/H. (20.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte der Ligaprimus durch einen Strafstoß von Nihat Güzel auf 2:0 (37.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine.

Gastgeber treffsicher

Kurz nach Wiederbeginn gab es erneut Elfmeter für die Heimelf. Mit dem Strafstoß zum 3:0 von Milan Milojevic für BSV Enzesfeld/H. war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.).

Tor, Toor, Tooor für BSV Enzesfeld/Hirtenberg durch Julian Macourek zum 4:0! Er bekommt an der zweiten Stange nach einer Ecke von links von Milan Milojevic an den Ball und köpfelt das Ding ins kurze Eck. Mathias Haderer, Ticker-Reporter

Julian Macourek besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den BSV Enzesfeld/H. (71.). Wiesmaths Jan Reisner traf in Minute 90 noch einmal den Pfosten. Doch letztlich feierte BSV Enzesfeld/H. gegen Wiesmath nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Der Zu-null-Sieg lässt dem BSV Enzesfeld/H. passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. BSV Enzesfeld/H. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 48 geschossene Treffer gehen auf das Konto des BSV Enzesfeld/H. BSV Enzesfeld/H. knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der BSV Enzesfeld/H. elf Siege, drei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält der SK Raika Wiesmath den fünften Tabellenplatz bei. Nur dreimal gab sich der SK Wiesmath bisher geschlagen.

Wiesmath kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit zwei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet BSV Enzesfeld/H. derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Sonntag tritt der BSV Enzesfeld/H. beim SC Aspang an, während der SK Raika Wiesmath zwei Tage zuvor den SC Lanzenkirchen empfängt.

1. Klasse Süd: BSV Enzesfeld/H. – SK Raika Wiesmath, 4:0 (2:0)

71 Julian Macourek 4:0

51 Milan Milojevic 3:0

37 Nihat Guezel 2:0

20 Erblin Skenderaj 1:0

