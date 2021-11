Weissenbach schießt Pfaffstätten ab

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:09

1. Klasse Süd: Der SC Weissenbach erteilte dem SC Pfaffstätten vor etwa 90 Fans eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Auf dem Papier ging Weissenbach als Favorit ins Spiel gegen Pfaffstätten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Stefan Hoppel brachte den SC Pfaffstätten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 26. und 44. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SC Weissenbach ging es in die Halbzeitpause. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Hoppel bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (60.). Jan Heinthaler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Weissenbach (61.). Eigentlich war Pfaffstätten schon geschlagen, als Nikola Tadic das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (64.). Letztlich kam der SC Weissenbach gegen den Tabellenletzten zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Hoppel trifft dreifach

Nach diesem Erfolg steht Weissenbach auf dem elften Platz der 1. Klasse Süd. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Der SC Pfaffstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SC Weissenbach weiter im Abstiegssog. Die Offensive von Pfaffstätten zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten des SC Pfaffstätten alles andere als positiv. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Pfaffstätten im Klassement weiter an Boden.

Weissenbach stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SC Aspang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Pfaffstätten den USC Krumbach.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – SC Pfaffstätten, 5:0 (2:0)

26 Stefan Hoppel 1:0

44 Stefan Hoppel 2:0

60 Stefan Hoppel 3:0

61 Jan Heinthaler 4:0

64 Nikola Tadic 5:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!