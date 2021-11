Bad Erlach siegt bei Krumbach: Weidinger trifft spät zum Sieg

Details Montag, 01. November 2021 03:09

1. Klasse Süd: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom USC Krumbach und dem SV Bad Erlach, die vor etwa 100 Zuschauern mit 1:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Bad Erlach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Stefan Weidinger köpfte für die Gäste in der 15. Minute das erste Tor. Krumbach war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Die Gastgeber brachten durch Jürgen Ungerböck das Netz in Minute 84 für den 1:1-Ausgleich zum Zappeln. Dank eines Treffers von Weidinger in der Schlussphase (93.) gelang es dem SV Bad Erlach, die Führung einzufahren. Am Ende verbuchte Bad Erlach gegen den USC Krumbach die maximale Punkteausbeute.

Weidinger als Matchwinner

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Krumbach. Man kassierte bereits 33 Tore gegen sich. Der USC Krumbach belegt mit zehn Punkten den zwölften Tabellenplatz. Krumbach musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Krumbach insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Krumbach überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SV Bad Erlach auf den siebten Rang kletterte. In dieser Saison sammelte der SV Bad Erlach bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Bad Erlach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag tritt der USC Krumbach beim SC Pfaffstätten an, während der SV Bad Erlach einen Tag zuvor die FC Tribuswinkel empfängt.

1. Klasse Süd: USC Krumbach – SV Bad Erlach, 1:2 (0:1)

15 Stefan Weidinger 0:1

84 Juergen Ungerboeck 1:1

93 Stefan Weidinger 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!