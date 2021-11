Erfolgreiche Aufholjagd von Pfaffstätten gegen Krumbach

Details Sonntag, 07. November 2021 02:32

1. Klasse Süd: Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen Pfaffstätten und Krumbach an diesem 13. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Dominik Plichta brachte den USC Krumbach in der 20. Minute vor rund 200 Besuchern nach vorn. Sorin Amariutei erhöhte für die Gäste auf 2:0 (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Aufholjagd erfolgreich

Eigentor in der 58. Minute: Pechvogel Johannes Kager beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SC Pfaffstätten den 1:2-Anschluss. Die komfortable Halbzeitführung von Krumbach hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Alexander Friedl schoss per Strafstoß den Ausgleich in der 70. Spielminute. Der USC Krumbach kam nicht mehr ins Spiel zurück, Tizian Schenk brachte Pfaffstätten sogar in Führung (79.). Krumbach ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot dem SC Pfaffstätten nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Pfaffstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und sieben Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ der SC Pfaffstätten zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Der USC Krumbach holte auswärts bisher nur einen Zähler. Krumbach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 36 Gegentore verdauen musste. Der USC Krumbach musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Krumbach insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Dem USC Krumbach bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Pfaffstätten ist jetzt mit zehn Zählern punktgleich mit Krumbach, platziert sich jedoch aufgrund des direkten Duells auf dem 12. Rang einen Platz davor.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für den SC Pfaffstätten auf der eigenen Anlage gegen die FC Tribuswinkel. Der USC Krumbach tritt am gleichen Tag beim SC Aspang an.

1. Klasse Süd: SC Pfaffstätten – USC Krumbach, 3:2 (0:2)

20 Dominik Plichta 0:1

35 Sorin Amariutei 0:2

58 Eigentor durch Johannes Kager 1:2

70 Alexander Friedl 2:2

79 Tizian Schenk 3:2

