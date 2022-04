SVg Pitten beendet gegen Wiesmath Sieglos-Serie

Details Sonntag, 03. April 2022 01:36

1. Klasse Süd: Die SVg Pitten führte den SK Raika Wiesmath nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Auf dem Papier hatten die rund 160 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die SVg Pitten als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Die Heimmannschaft hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pitten bereits in Front. Nikola Frljuzec markierte in der dritten Minute die Führung. Der SK Wiesmath zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Josef Schwarz mit dem 1:1-Ausgleich zurück. Ondrej Skorec brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zwölften und 27. Minute vollstreckte. Noch vor der Halbzeit legte Frljuzec seinen zweiten Treffer nach (41.) und stellte auf 4:1. Zur Halbzeit blickte die SVg Pitten auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Dreierpack von Skorec

Mit dem 5:1 von Skorec für die SVg Pitten war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Nicolas Perg besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Pitten (76.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die SVg Pitten bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Die SVg Pitten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Pitten findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat die SVg Pitten derzeit auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte die SVg Pitten endlich wieder einmal drei Punkte.

Wiesmath steht mit 17 Punkten in der unteren Tabellenhälfte. Fünf Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der SK Raika Wiesmath momentan auf dem Konto. Die Lage des SK Wiesmath bleibt angespannt. Gegen Pitten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist die SVg Pitten zum ASK Oberwaltersdorf, zeitgleich empfängt Wiesmath den SV Grimmenstein.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – SK Raika Wiesmath, 6:1 (4:1)

76 Nicolas Perg 6:1

54 Ondrej Skorec 5:1

41 Nikola Frljuzec 4:1

27 Ondrej Skorec 3:1

12 Ondrej Skorec 2:1

10 Josef Schwarz 1:1

3 Nikola Frljuzec 1:0