Meisterfeier vertagt: Weissenbach gewinnt beim SC Hirschwang

Details Donnerstag, 26. Mai 2022 01:48

1. Klasse Süd: Der SC Weissenbach behauptete sich mit einem 2:1-Sieg beim Tabellenführer SC Hirschwang. Hängende Köpfe bei den Platzherren des SC Hirschwang, die gegen den Underdog vor rund 150 Zuschauern überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel war Weissenbach bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Die Anfangsphase beherrschten die Gastgeber, jedoch ohne nennenswerte Torchance. Nach 25 Minuten hatte Hirschwangs Duman eine Großchance, doch er scheitert aus fünf Metern am gegnerischen Keeper. Ein Freistoß nach 30 Minuten war die bislang beste Chance für die Heimischen, doch Torhüter Sebastian Berger kann zur Ecke abwehren. Marko Nedeljkovic brachte dem SC Hirschwang nach 39 Minuten aus spitzem Winkel die 1:0-Führung. Kurz vor Wiederbeginn rettete die Querlatte für Hirschwang (45+1.). Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 1:1 des SC Weissenbach bejubelte Karlo Olsak (76.). Nach 92 Minuten musste Hirschwangs Stefan Vollnhofer mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Anil Cengiz machte die Überraschung in der Nachspielzeit (93.) perfekt und brachte die Gäste in Führung. Schließlich sprang für Weissenbach gegen Hirschwang ein Dreier heraus.

Drei Punkte für den Klassenerhalt

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC Hirschwang 55 Zähler zu Buche. Die vergangenen Spiele waren für den SC Hirschwang nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt der SC Weissenbach eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Weissenbach verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Weissenbach, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Sonntag reist Hirschwang zum USC Krumbach, zeitgleich empfängt Weissenbach den SV Bad Erlach.

1. Klasse Süd: SC Hirschwang – SC Weissenbach, 1:2 (1:0)

93 Anil Cengiz 1:2

76 Karlo Olsak 1:1

39 Marko Nedeljkovic 1:0