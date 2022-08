Berndorf dreht das Spiel gegen den SV Weikersdorf

Details Sonntag, 21. August 2022 04:05

1. Klasse Süd: Am Samstag trafen sich in der 2. Runde der 1. Klasse Süd der SC Berndorf und der SV Weikersdorf vor etwa 200 Zuschauern. Der SV Weikersdorf hatte am Samstag gegen den SC Berndorf mit 2:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Beide Teams versuchten von Anfang an Tempo zu machen. Nach sechs bzw. zehn Minuten fanden die Gastgeber die ersten beiden Chancen vor. Doch Ulrich Hauke traf vor 200 Besuchern zum 1:0 (20.) für den SV Weikersdorf. Fitim Vorfaj schockte Weikersdorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Berndorf (35., EM/44.). Mit einem Tor Vorsprung für den SC Berndorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Freud über den Ausgleich hielt keine Minute lang

Der SV Weikersdorf brachte das Netz in der 67. Minute für den 2:2-Ausgleich zum Zappeln. Matthias Stögmüller ließ sich als Torschütze feiern. Doch praktisch im Gegenzug sorgten die Heimsichen wieder für die Führung. Der Gast musste nämlich den Treffer von Mehran Beyigi zum 3:2 hinnehmen (68.). Komel Alizadeh erhöhte den Vorsprung von Berndorf nach 78 Minuten auf 4:2. Am Ende verbuchte der SC Berndorf gegen Weikersdorf die maximale Punkteausbeute.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Berndorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Trotz der Niederlage belegt der SV Weikersdorf weiterhin den siebten Tabellenplatz.

Der SC Berndorf tritt am kommenden Samstag beim 1.SC Felixdorf an, Weikersdorf empfängt am selben Tag die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen.

1. Klasse Süd: SC Berndorf – SV Weikersdorf, 4:2 (2:1)

78 Komel Alizadeh 4:2

68 Mehran Beyigi 3:2

67 Matthias Stoegmueller 2:2

44 Fitim Vorfaj 2:1

35 Fitim Vorfaj 1:1

20 Ulrich Hauke 0:1