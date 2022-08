Bad Erlach feiert Heimsieg gegen Pitten

Details Samstag, 20. August 2022 04:03

1. Klasse Süd: In Runde 2 empfing der SV Bad Erlach vor rund 350 fußballbegeisterten Zuschauern den SVg Pitten und feierte einen Heimsieg. Der SV Bad Erlach hat sich gegen die SVg Pitten mit 3:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Schon nach zehn Minuten fanden die Gastgeber ihre erste Top-Chance vor. Ein Doppelpack brachte Bad Erlach dann in eine komfortable Position: Jonas Doppler war gleich zweimal zur Stelle (10./22.). Die Heimischen agierten effektiver und Pitten wirkte oft ideenlos in der Offensive. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Doch eine Viertelstunde vor Schluss kam nochmal Spannung auf. Der SV Bad Erlach musste den Treffer durch Sinan Türkmen zum 1:2 hinnehmen (75.). Erst in den letzten Minuten machten die Hausherren den Sack zu. Bad Erlach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Stefan Weidinger in der 92. Minute traf. Schlussendlich verbuchte der SV Bad Erlach gegen die SVg Pitten einen überzeugenden Heimerfolg.

Doppelpack von Doppler ebnet den Weg

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Bad Erlach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Pitten schloss die vergangene Spielzeit auf Platz zehn mit 31 Punkten ab. Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der Gast eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht die SVg Pitten im Mittelfeld der Tabelle.

1. Klasse Süd: SV Bad Erlach – SVg Pitten, 3:1 (2:0)

92 Stefan Weidinger 3:1

75 Sinan Tuerkmen 2:1

22 Jonas Doppler 2:0

10 Jonas Doppler 1:0