Oberwaltersdorf siegt im Spitzenspiel gegen Weissenbach

1. Klasse Süd: Mit Oberwaltersdorf und Weissenbach trafen sich am Freitag vor rund 150 Fußballfans zwei Topteams. Für den Gast schien der ASK Oberwaltersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Oberwaltersdorf den maximalen Ertrag.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Vor 150 Zuschauern markierte Lukas Laha mit einem Traumtor das 1:0 (61.). Nun war der Bann für die Gastgeber gebrochen. Für das 2:0 des ASK Oberwaltersdorf zeichnete Daniel Samek verantwortlich (74.). Oberwaltersdorf machte dann in der Schlussphase den Sack endgültig zu. Thorsten Tannert gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Gastgeber (86.). Letzten Endes holte Oberwaltersdorf gegen den SC Weissenbach drei Zähler.

Oberwaltersdorf schiebt sich in der Tabelle nach vorne

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Oberwaltersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Oberwaltersdorf. Insgesamt erst dreimal gelang es dem Gegner, den ASK Oberwaltersdorf zu überlisten. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Oberwaltersdorf bei.

Bei Weissenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der SC Weissenbach auf Platz vier abgerutscht. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Weissenbach. Die Situation beim SC Weissenbach bleibt angespannt. Gegen den ASK Oberwaltersdorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Oberwaltersdorf tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:30 Uhr, beim SK Raika Wiesmath an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Weissenbach die SVg Pitten.

1. Klasse Süd: ASK Oberwaltersdorf – SC Weissenbach, 3:0 (0:0)

86 Thorsten Tannert 3:0

74 Daniel Samek 2:0

61 Lukas Laha 1:0