Zwei Eigentore! SC Sollenau siegt gegen Aspang

Details Samstag, 17. September 2022 00:41

1. Klasse Süd: Rund 90 Zuschauer kamen nach Sollenau um das Spiel der 6. Runde mitzuverfolgen. Der 1. SC Sollenau holte den ersten Saisonsieg gegen Aspang durch einen 2:1-Erfolg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Es waren die Gäste die sich zunächst freuen durften. Der SC Aspang ging durch Stefan Lemberger in der 18. Minute per Elfmeter in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Dominik Riegler zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Pechvogel des Tages war definitiv Sebastian Binder, dessen Eigentor Aspang ins Hintertreffen brachte (50.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. In den 90 Minuten war der SC Sollenau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der SC Aspang und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Erster Saisonsieg für Sollenau

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der 1. SC Sollenau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Nur einmal gingen die Gastgeber in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit neun Zählern aus sechs Spielen steht Aspang momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen den SC Sollenau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

In dieser Saison sammelte Aspang bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt der 1. SC Sollenau beim SV Weikersdorf an, während der SC Aspang einen Tag zuvor den SC Weissenbach empfängt.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – SC Aspang, 2:1 (1:1)

50 Eigentor durch Sebastian Binder 2:1

44 Eigentor durch Dominik Riegler 1:1

18 Stefan Lemberger 0:1