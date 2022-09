Pleite bei Grimmenstein: Weikersdorf kommt nicht aus dem Keller

Details Montag, 19. September 2022 00:32

1. Klasse Süd: Rund 190 Besucher wollten das Spiel zwischen dem SV Grimmenstein und dem SV Weikersdorf mitverfolgen. Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des SVG. Der Gastgeber setzte sich mit einem 4:2 gegen Weikersdorf durch. Der SV Grimmenstein war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Die Gastgeber begannen stark. Der SV Weikersdorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Martin Horvath das schnelle 1:0 für den SVG erzielte. Thomas Aulabauer erhöhte für den SV Grimmenstein auf 2:0 (20.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Patrick Grabner einen weiteren Treffer für den SVG und erhöhte auf 3:0. Der SV Grimmenstein hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Maximilian Rottensteiner schoss die Kugel dann zum 1:3 für Weikersdorf über die Linie (56.). Nach 79 Minuten musste Grummensteins Manuel Scherz mit Gelb-Rot vom Platz. Doch die Unterzahl dürfte die Heimischen noch beflügelt haben. Für das 4:1 des SVG sorgte wieder Aulabauer, der in Minute 88 zur Stelle war. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 94. Minute machte Rottensteiner zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SV Grimmenstein war jedoch weiterhin groß. Schließlich sprang für den SVG gegen den SV Weikersdorf ein Dreier heraus.

Weikersdorf weiterhin Tabellenletzter

Mit dem souveränen Sieg gegen Weikersdorf festigte der SV Grimmenstein die zweite Tabellenposition. 16 Tore – mehr Treffer als der SVG erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd. Die Saison des SV Grimmenstein verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SVG gerät der SV Weikersdorf immer weiter in die Bredouille. In der Defensive drückt der Schuh bei Weikersdorf, was in den 19 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Mit 13 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SV Grimmenstein eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SV Weikersdorf nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Der SVG stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim 1.SC Felixdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Weikersdorf den 1. SC Sollenau.

1. Klasse Süd: SV Grimmenstein – SV Weikersdorf, 4:2 (3:0)

94 Maximilian Rottensteiner 4:2

88 Thomas Aulabauer 4:1

56 Maximilian Rottensteiner 3:1

44 Patrick Grabner 3:0

20 Thomas Aulabauer 2:0

9 Martin Horvath 1:0