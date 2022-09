Aspang nach 0:2 doch noch Sieger über Weissenbach

Details Samstag, 24. September 2022 00:49

1. Klasse Süd: Vor rund 120 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der SC Aspang und der SC Weissenbach zum Spiel der 7. Runde. Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte Aspang einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen den SC Weissenbach.

Das 1:0 durch Björn Pölleritzer in der zwölften Minute brachte Weissenbach vermeintlich auf die Siegerstraße. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Stefan Hoppel verantwortlich (22.). Es schien von Beginn an alles für die Gäste zu laufen. Elias Mileder trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein und verkürzte auf 2:1. Durchsetzungsstark zeigte sich der SC Aspang, als Lubomir Ulrich (42.) und Martin Hubert (43.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen und das Spiel nach einem 0:2-Rückstand in einen Vorsprung verwandelten. Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Hubert-Dreierpack und Ulrich als Assist-König

Das 4:2 für Aspang stellte Mileder sicher, nachdem er von Lubomir Ulrich ideal bedient wurde. In der 65. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Hubert beseitigte mit seinen Toren (70./77.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Aspang. Wieder war bei beiden Treffern Lubomir Ulrich der Vorbereiter. Marco Schwarz beförderte das Leder zum 3:6 des SC Weissenbach über die Linie (90.). Letzten Endes holte Aspang gegen Weissenbach drei Zähler.

Offensiv konnte dem SC Aspang in der 1. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 14 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Aspang.

Die Stärke des SC Weissenbach liegt in der Offensive – mit insgesamt 16 erzielten Treffern. Der SC Weissenbach taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der SC Aspang setzte sich mit diesem Sieg von Weissenbach ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den fünften Rang ein, während der SC Weissenbach weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt Aspang beim SK Raika Wiesmath an, während Weissenbach einen Tag später den SV Weikersdorf empfängt.

1. Klasse Süd: SC Aspang – SC Weissenbach, 6:3 (3:2)

90 Marco Schwarz 6:3

77 Martin Hubert 6:2

70 Martin Hubert 5:2

65 Elias Mileder 4:2

43 Martin Hubert 3:2

42 Lubomir Ulrich 2:2

39 Elias Mileder 1:2

22 Stefan Hoppel 0:2

12 Bjoern Poelleritzer 0:1