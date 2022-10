Neunteufel sichert Oberwaltersdorf das Remis gegen Pitten

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:55

1. Klasse Süd: Jeweils einen Punkt holten Oberwaltersdorf und die SVg Pitten an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 160 Fans. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Vor einer Kulisse von 160 Zuschauern war es Ondrej Skorec, der das 1:0 für Pitten erzielte. Das 2:0 der Gäste stellte Pavel Krejcir sicher (34.). Doch die Heimelf holte sich noch vor der Pause das dringend notwendige Selbstvertrauen zurück. Raffael Klauninger nutzte die Chance für den ASK Oberwaltersdorf und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause wusste die SVg Pitten eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die Hausherren wurden für ihre Offensivbemühungen doch noch belohnt. Für den späten Ausgleich war Stefan Neunteufel verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Nach einer deutlichen Führung wähnte die SVg Pitten die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Oberwaltersdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Beide Teams bleiben im Spitzenfeld

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gastgeber die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der ASK Oberwaltersdorf den vierten Platz. Auch wenn Pitten mit einer Niederlage seltener verlor, steht Oberwaltersdorf mit 14 Punkten auf Platz vier und damit vor der SVg Pitten. Der ASK Oberwaltersdorf ist nun seit fünf Spielen, die SVg Pitten seit sechs Partien unbesiegt.

Oberwaltersdorf tritt am Freitag, den 07.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SC Aspang an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Pitten den EFM SC Zöbern.

1. Klasse Süd: ASK Oberwaltersdorf – SVg Pitten, 2:2 (1:2)

82 Stefan Neunteufel 2:2

39 Raffael Klauninger 1:2

34 Pavel Krejcir 0:2

14 Ondrej Skorec 0:1