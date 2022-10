Aspang hält die Distanz auf Oberwaltersdorf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:44

1. Klasse Süd: Vor rund 150 Zuschauern trafen der SC Aspang und der ASK Oberwaltersdorf aufeinander. In der Begegnung SC Aspang gegen den ASK Oberwaltersdorf trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Aspang bereits in Front. Sebastian Binder markierte in der dritten Minute die Führung, nachdem er einen Eckball aus gut 20 Metern übernahm und eiskalt in die rechte Ecke platzierte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lubomir Ulrich nach einem Konter den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0 (40.). Mit der Führung für den SC Aspang ging es in die Halbzeitpause. Für das erste Tor von Oberwaltersdorf war Oliver Vejnar verantwortlich, der in der 52. Minute nach einem Eckball das 1:2 besorgte. Die komfortable Halbzeitführung von Aspang hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Marcel Raisinger schoss den Ausgleich in der 79. Spielminute. Gedanklich hatte der SC Aspang den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem ASK Oberwaltersdorf am Ende noch den Teilerfolg.

Aspang schiebt sich auf Rang drei

Für Aspang gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Offensivabteilung des SC Aspang funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 18-mal zu. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Aspang nur sieben Zähler.

Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Oberwaltersdorf zu besiegen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der ASK Oberwaltersdorf die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der Gast damit auch unverändert auf Rang fünf. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Oberwaltersdorf derzeit auf dem Konto. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der SC Aspang momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist Aspang zur SVg Pitten, zeitgleich empfängt der ASK Oberwaltersdorf den SV Weikersdorf.

1. Klasse Süd: SC Aspang – ASK Oberwaltersdorf, 2:2 (2:0)

79 Marcel Raisinger 2:2

52 Oliver Vejnar 2:1

40 Lubomir Ulrich 2:0

3 Sebastian Binder 1:0