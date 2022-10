Berndorf wird der Favoritenrolle gegen Sollenau gerecht

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:45

1. Klasse Süd: Am Samstag verbuchte der SC Berndorf vor rund 260 begeisterten Fußballfans einen 2:0-Erfolg gegen den 1. SC Sollenau. Berndorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

In den ersten Minuten versuchten sich beide Teams eher zu belauern. Das 1:0 war das Verdienst von Markus Wurglitsch. Er war vor 260 Zuschauern in der zwölften Minute zur Stelle. Der SC Sollenau war gewillt auszugleichen. Nach 18 Minuten hatten die Gäste die erste richtig große Chance, doch der Treffer blieb aus. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Der Tabellenführer fand auch in Halbzeit zwei schnell in die Partie. Komel Alizadeh erhöhte für den SC Berndorf auf 2:0 (47.). Sollenau versuchte es weiter, kam aber nur zu einigen Standardsituationen. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierten die Gastgeber schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Berndorf weiterhin Tabellenführer

Berndorf hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Beim SC Berndorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal neun Gegentoren stellt Berndorf die beste Defensive der 1. Klasse Süd. Die Saison des SC Berndorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Berndorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der 1. SC Sollenau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Mit erst neun erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Zwei Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SC Sollenau derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der SC Berndorf auf den SC Weissenbach, der 1. SC Sollenau spielt tags zuvor gegen die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen.

1. Klasse Süd: SC Berndorf – 1. SC Sollenau, 2:0 (1:0)

47 Komel Alizadeh 2:0

12 Markus Wurglitsch 1:0