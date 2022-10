Der SC Zöbern verliert das Heimspiel gegen Neunkirchen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:37

1. Klasse Süd: Am Freitag trafen der SC Zöbern und Neunkirchen aufeinander. Im Austadion in Zöbern versammelten sich rund 110 Besucher. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Der SC Neunkirchen hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Die Gäste starteten stark in dieses Spiel. Andras Dunai brachte Zöbern in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Vier Minuten später vergaben die Hausherren die erste große Chance auf den Ausgleich. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnten die Gastgeber aber ebenfalls jubeln. Marek Jastrab beförderte das Leder zum 1:1 des Schlusslichts in die Maschen (33.). Zwei Minuten später ging Neunkirchen durch den zweiten Treffer von Dunai erneut in Führung. Zur Pause behielt der SC Neunkirchen die Nase knapp vorn. In der 69. Minute erzielte Dominik Slukan das 3:1 für Neunkirchen. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der SC Neunkirchen gegen den EFM SC Zöbern.

Neunkirchen klettert auf Rang zwei

Vollstreckerqualitäten demonstrierte das Heimteam bislang noch nicht. Der Angriff des SC Zöbern ist mit neun Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Süd. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Zöbern alles andere als positiv. Der EFM SC Zöbern wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Neunkirchen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte Neunkirchen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SC Neunkirchen sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Am nächsten Samstag reist der SC Zöbern zum SC Aspang, zeitgleich empfängt der SC Neunkirchen den SV Grimmenstein.

1. Klasse Süd: EFM SC Zöbern – SC Neunkirchen, 1:3 (1:2)

69 Dominik Slukan 1:3

35 Andras Dunai 1:2

33 Marek Jastrab 1:1

6 Andras Dunai 0:1