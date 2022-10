Remis zwischen Pitten und Aspang

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:04

1. Klasse Süd: Jeweils einen Punkt holten die SVg Pitten und Aspang an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung vor rund 100 Besuchern. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Ondrej Skorec brachte den SC Aspang per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der zehnten und 18. Minute vollstreckte. Stefan Lemberger war es, der in der 38. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Pitten unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Elias Mileder glich nur wenig später für Aspang zum 2:2 aus (40.). Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich die SVg Pitten und der SC Aspang remis.

Treffer von Mileder reicht zum Remis

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für die SVg Pitten 17 Zähler zu Buche.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Aspang in der Tabelle auf Platz fünf. Der Angriff der Gäste wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Der SC Aspang verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Pitten ist nun seit acht Spielen, Aspang seit vier Partien unbesiegt.

Nächster Prüfstein für die SVg Pitten ist der SV Weikersdorf (Samstag, 18:00 Uhr). Der SC Aspang misst sich am selben Tag mit dem EFM SC Zöbern (15:00 Uhr).

1. Klasse Süd: SVg Pitten – SC Aspang, 2:2 (2:2)

40 Elias Mileder 2:2

38 Stefan Lemberger 2:1

18 Ondrej Skorec 2:0

10 Ondrej Skorec 1:0