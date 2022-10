Niederlage bei Scheiblingkirchen II: Abwärtstrend bei Weissenbach

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:01

1. Klasse Süd: Nichts zu holen gab es für Weissenbach bei der Zweitvertretung von Scheiblingkirchen. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Der USV Scheiblingkirchen II erledigte die Hausaufgaben vor rund 100 Zuschauern sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die erste Halbzeit hatte keine Höhepunkte zu bieten. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Dominik Altrichter brach für Scheiblingkirchen II den Bann und markierte in der 71. Minute die Führung. Tobias Mach erhöhte den Vorsprung des USV Scheiblingkirchen II nach 74 Minuten auf 2:0. Unter dem Strich verbuchte Scheiblingkirchen II gegen den SC Weissenbach einen 2:0-Sieg.

Sieg binnen drei Minuten fixiert

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Scheiblingkirchen II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Wer Scheiblingkirchen II besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zehn Gegentreffer kassierte der USV Scheiblingkirchen II. Die Saisonbilanz von Scheiblingkirchen II sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte der USV Scheiblingkirchen II lediglich vier Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief Scheiblingkirchen II konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Weissenbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 28 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Süd fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte der SC Weissenbach bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Weissenbach deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Weissenbach in diesem Ranking auf.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Weissenbach. Nach der Niederlage gegen den USV Scheiblingkirchen II ist der SC Weissenbach aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd.

Am kommenden Sonntag trifft Scheiblingkirchen II auf den SK Raika Wiesmath, Weissenbach spielt tags zuvor gegen den SV Bad Erlach.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – SC Weissenbach, 2:0 (0:0)

74 Tobias Mach 2:0

71 Dominik Altrichter 1:0