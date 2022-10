Neunkirchen gewinnt das Topspiel gegen Grimmenstein

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:01

1. Klasse Süd: Über 180 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Neunkirchen gewann das Samstagsspiel gegen den SVG mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Neunkirchen die Nase vorn.

Die Gäste hatten nach etwa zehn Minuten die große Möglichkeit auf die Führung vergeben. Doch auch im weiteren Verlauf wollte das Runde nicht ins Eckige. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und den SV Grimmenstein ohne Torerfolg in die Kabinen. Andras Dunai brach für Neunkirchen den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Aus der Ruhe ließ sich der SVG nicht bringen. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Fabian Aulabauer erzielte wenig später den Ausgleich (64.). Thomas Aulabauer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gäste über die Linie (68.). Wer glaubte, der SC Neunkirchen sei geschockt, irrte. Dominik Slukan machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 2:2-Ausgleich perfekt (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Mustafa Genc einen Treffer für Neunkirchen im Ärmel hatte (81.). In der Nachspielzeit besserte Dunai seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SC Neunkirchen erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Neunkirchen den SV Grimmenstein 4:2.

Aus Langweiler wird Spektakel

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Neunkirchen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Saison von Neunkirchen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SC Neunkirchen nun schon sieben Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Beim SVG präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Nach elf gespielten Runden gehen bereits 20 Punkte auf das Konto des SV Grimmenstein und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Der SVG verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SV Grimmenstein. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Neunkirchen tritt am Freitag beim 1. SC Sollenau an. Für den SVG geht es am kommenden Sonntag beim EFM SC Zöbern weiter.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – SV Grimmenstein, 4:2 (0:0)

92 Andras Dunai 4:2

81 Mustafa Genc 3:2

73 Dominik Slukan 2:2

68 Thomas Aulabauer 1:2

64 Fabian Aulabauer 1:1

60 Andras Dunai 1:0