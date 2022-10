SVg Pitten seit zehn Spielen ohne Pleite – Krise des SC Felixdorf geht weiter

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:20

1. Klasse Süd: Das Auswärtsspiel des SC Felixdorf endete vor rund 120 Besuchern erfolglos. Gegen die SVg Pitten gab es nichts zu holen. Die Heimmannschaft gewann die Partie mit 2:0. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Nach zwölf Minuten vergaben die Heimischen die erste große Chance auf die Führung. Vor 120 Zuschauern traf Ondrej Skorec zum 1:0 (25.) und nutze die Verwirrung in der Felixdorfer Hintermannschaft. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Pitten mit einer Führung in die Kabine ging. In Minute 70 bejubelte die SVg Pitten das 2:0 durch Özkan Yücel. In den 90 Minuten war die SVg Pitten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der 1.SC Felixdorf und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Pitten klettert auf Rang drei

Pitten machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der SVg Pitten ist die funktionierende Defensive, die erst elf Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich die SVg Pitten bisher geschlagen.

Der SC Felixdorf holte auswärts bisher nur fünf Zähler. In der Tabelle liegen die Gäste nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Im Sturm des 1.SC Felixdorf stimmt es ganz und gar nicht: Zehn Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des SC Felixdorf alles andere als positiv.

Der 1.SC Felixdorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Pitten derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Die SVg Pitten stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SC Berndorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Felixdorf den SC Aspang.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – 1.SC Felixdorf, 2:0 (1:0)

70 Oezkan Yuecel 2:0

25 Ondrej Skorec 1:0