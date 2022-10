Berndorf liest Oberwaltersdorf die Leviten

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:25

1. Klasse Süd: Vor 220 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen Oberwaltersdorf und Berndorf. Der SC Berndorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Berndorf enttäuschte die Erwartungen nicht.

Nch vier Minuten ließen die Heimischen die Chance zur Führung aus. Für die 1:0-Führung war Mehran Beyigi verantwortlich. Vor 220 Zuschauern war der Stürmer für die Gäste zur Stelle. Filip Omazic versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Berndorf (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Peter Katzenschlager den Vorsprung des Gasts auf 3:0 (40.). Zur Halbzeit blickte der Spitzenreiter auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Berndorf baute die Führung aus, indem Fitim Vorfaj zwei Treffer nachlegte (47./64.). Markus Wurglitsch besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SC Berndorf (73.). Oberwaltersdorfs Stefan Beck sah nach 80 Minuten wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Berndorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Berndorf feiert Saisonsieg Nummer zehn

Der ASK Oberwaltersdorf nimmt mit 18 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Oberwaltersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SC Berndorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit beeindruckenden 37 Treffern stellt Berndorf den besten Angriff der 1. Klasse Süd. Die Saison des SC Berndorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Berndorf nun schon zehn Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Berndorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der ASK Oberwaltersdorf stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Berndorf die SVg Pitten.

1. Klasse Süd: ASK Oberwaltersdorf – SC Berndorf, 0:6 (0:3)

73 Markus Wurglitsch 0:6

64 Fitim Vorfaj 0:5

47 Fitim Vorfaj 0:4

40 Peter Katzenschlager 0:3

28 Filip Omazic 0:2

12 Mehran Beyigi 0:1