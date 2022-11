Ein Tor macht den Unterschied zwischen Bad Erlach und Wiesmath

Details Samstag, 12. November 2022 00:09

1. Klasse Süd: Vor rund 70 Zuschauern wurde in Bad Erlach die 13. Runde gegen Wiesmath nachgeholt. Durch ein 2:1 holte sich Bad Erlach in der Partie gegen den SK Wiesmath drei Punkte. Einen packenden Auftritt legte der SV Bad Erlach dabei jedoch nicht hin.

Wiesmath geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Hagen Kampitsch das schnelle 1:0 für Bad Erlach erzielte. Mit einem Tor Vorsprung für den SV Bad Erlach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Auch in Halbzeit zwei jubelten die Heimischen zuerst. Stefan Weidinger erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (69.). Christoph Kornfeld verkürzte für den SK Raika Wiesmath später in der 79. Minute auf 1:2. Am Ende verbuchte Bad Erlach gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Bad Erlach setzt sich vom Tabellenkeller ab

Der SV Bad Erlach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Bad Erlach derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Bad Erlach konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Der SK Wiesmath muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Wiesmath ist deutlich zu hoch. 35 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Süd fing sich bislang mehr Tore ein. Der SK Raika Wiesmath kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der SK Wiesmath taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Wiesmath. Nach der Niederlage gegen Bad Erlach ist der SK Raika Wiesmath aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SV Bad Erlach dann im nächsten Spiel den ASK Oberwaltersdorf, während der SK Wiesmath am gleichen Tag beim SC Neunkirchen antritt.

1. Klasse Süd: SV Bad Erlach – SK Raika Wiesmath, 2:1 (1:0)

79 Christoph Kornfeld 2:1

69 Stefan Weidinger 2:0

9 Hagen Kampitsch 1:0