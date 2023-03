Tore am laufenden Band zwischen Grimmenstein und Weissenbach

Details Montag, 27. März 2023 00:18

1. Klasse Süd: Der SV Grimmenstein und der SC Weissenbach lieferten sich vor fast 180 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Weissenbach deutlich mit 5:2 für sich entschieden.

Die erste große Chance für Grimmenstein nach zehn Minuten, doch Thomas Aulabauers Schuss wurde durch Tormann Sebastian Berger bravourös geklärt. Florent Thaci sicherte den Gästen dann nach einer guten halben Stunde die Führung (31.). Jetzt erst recht, dachte sich Thomas Aulabauer, der kurz nach dem Nackenschlag den 1:1-Ausgleich per Strafstoß parat hatte (33.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Karlo Olsak mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SVG und brachte die Gäste wieder in Front. Zur Pause wusste der SC Weissenbach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 56. Minute war Aulabauer abermals mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Die Schlussminuten gestalteten sich turbulent. Durchsetzungsstark zeigte sich Weissenbach, als Marco Schwarz (85.) und Mario Ecker (94.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Thaci in der 88. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In der Nachspielzeit (96.) gelang Mathias Schneeweis per Kopf der Anschlusstreffer für den SV Grimmenstein. Am Schluss gewann der SC Weissenbach gegen den Gastgeber.

Noch drei Treffer in der Schlussphase

Beim SVG präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Trotz der Niederlage belegt der SV Grimmenstein weiterhin den fünften Tabellenplatz.

Weissenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den SC Weissenbach ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Weissenbach schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. Der SC Weissenbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt der SVG beim SK Raika Wiesmath an, während Weissenbach einen Tag später den 1. SC Sollenau empfängt.

1. Klasse Süd: SV Grimmenstein – SC Weissenbach, 3:4 (1:2)

96 Mathias Schneeweis 3:4

94 Mario Ecker 2:4

85 Marco Schwarz 2:3

56 Thomas Aulabauer 2:2

44 Karlo Olsak 1:2

33 Thomas Aulabauer 1:1

31 Florent Thaci 0:1

