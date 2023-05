Dank Ecker-Elfer: Weissenbach holt Unentschieden gegen Felixdorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:04

1. Klasse Süd: Weissenbach ist vor 120 Zuschauern nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Felixdorf hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der 1.SC Felixdorf vom Favoriten. Im Hinspiel hatte der SC Weissenbach das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt.

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der SC Felixdorf zur Führung (45.). Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. Bernd Windisch beförderte das Leder zum 2:0 des 1.SC Felixdorf über die Linie (54.). Der vermeintliche Favorit wollte die drohende Niederlage aber nicht akzeptieren. Mathias Wollmann war es, der in der 69. Minute das Spielgerät im Gehäuse des SC Felixdorf unterbrachte. Für den späten Ausgleich war Mario Ecker verantwortlich, der in der 82. Minute einen Strafstoß zum 2:2 verwandelte. Nach 86 Minuten jubelten die Heimischen zu früh über die Führung - das Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Der 1.SC Felixdorf wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Weissenbach die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Wichtiger Punkt für Felixdorf

Beim SC Weissenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 47 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (50). Das Konto des Gastgebers zählt mittlerweile 35 Punkte. Damit steht Weissenbach kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Der SC Weissenbach verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Weissenbach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der SC Felixdorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sechs Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat der 1.SC Felixdorf momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für den SC Felixdorf bereits drei Spiele zurück.

Am kommenden Samstag tritt der SC Weissenbach beim SC Berndorf an, während der 1.SC Felixdorf einen Tag zuvor den SK Raika Wiesmath empfängt.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – 1.SC Felixdorf, 2:2 (0:1)

82 Mario Ecker 2:2

69 Mathias Wollmann 1:2

54 Bernd Windisch 0:2

45 Berkin Gueruenlue 0:1

