Weikersdorf gewinnt Torfestival gegen Oberwaltersdorf

Details Montag, 29. Mai 2023 00:02

1. Klasse Süd: Der SV Weikersdorf und der ASK Oberwaltersdorf lieferten sich vor rund 150 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Mit breiter Brust war der ASK Oberwaltersdorf zum Duell mit Weikersdorf angetreten – der Spielverlauf ließ bei Oberwaltersdorf jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte der SV Weikersdorf bei Oberwaltersdorf einen 2:1-Sieg eingefahren.

Nach einer Abtastphase jubelten die Gastgeber zuerst. Ulrich Hauke nutzte die Chance für Weikersdorf und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der ASK Oberwaltersdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Maximilian Rottensteiner schoss die Kugel zum 2:0 für den SV Weikersdorf über die Linie (52.). Für das 1:2 von Oberwaltersdorf zeichnete Simon Schulmeister verantwortlich (57.). Zu allem Überfluss musste Marcel Raisinger von den Gästen mit Gelb-Rot vom Platz (70.). Daniel Samek war zur Stelle und markierte in Unterzahl das 2:2 des ASK Oberwaltersdorf (77.). Der Treffer zum 3:2 sicherte Weikersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Rottensteiner in diesem Spiel (78.). Für Philipp Hatzl vom SV Weikersdorf war die Partie in der 85. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Doch auch die Heimischen konnten danach treffen. Ondrej Seibert erhöhte für den Gastgeber auf 4:2 (90.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Fabio Zimmermann der Anschlusstreffer für Oberwaltersdorf. Zum Schluss feierte Weikersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASK Oberwaltersdorf.

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Der SV Weikersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Weikersdorf unteres Mittelfeld. Mit 60 Toren fing sich der SV Weikersdorf die meisten Gegentore in der 1. Klasse Süd ein. Weikersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt Oberwaltersdorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der ASK Oberwaltersdorf momentan auf dem Konto.

Während der SV Weikersdorf am nächsten Samstag (17:30 Uhr) bei der SVg Pitten gastiert, steht für Oberwaltersdorf einen Tag vorher der Schlagabtausch beim 1.SC Felixdorf auf der Agenda.

1. Klasse Süd: SV Weikersdorf – ASK Oberwaltersdorf, 4:3 (1:0)

91 Fabio Zimmermann 4:3

90 Ondrej Seibert 4:2

78 Maximilian Rottensteiner 3:2

77 Daniel Samek 2:2

57 Simon Schulmeister 2:1

52 Maximilian Rottensteiner 2:0

22 Ulrich Hauke 1:0

