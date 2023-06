Wiesmath bezwingt Berndorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

1. Klasse Süd: Der SC Berndorf kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SK Raika Wiesmath mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor 200 Zuschauern 3:5. Mit breiter Brust war der SC Berndorf zum Duell mit dem SK Wiesmath angetreten – der Spielverlauf ließ bei Berndorf jedoch Ernüchterung zurück. Partout keine Probleme hatte Berndorf im Hinspiel gehabt, als man einen 6:3-Sieg holte.

Wiesmath erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Josef Schwarz traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Gastgeber nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Komel Alizadeh den Ausgleichstreffer für den SC Berndorf. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SK Raika Wiesmath nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schwarz in diesem Spiel (17.). In Minute 34 hatte Berndorfs Marco Michetschläger erneut den Ausgleich parat. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Istvan Eszlatyi zum 3:2 zugunsten des SK Wiesmath (40.). Ein Tor auf Seiten von Wiesmath machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach rund einer Stunde ging der SK Wiesmath aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Eszlatyi den Vorsprung des SK Raika Wiesmath auf zwei Tore (56., Elfmeter). Wenig später erhöhte Manuel Schwarz nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (60.). Mit dem 3:5 gelang Alizadeh ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (69.). Am Schluss fuhr Wiesmath gegen den SC Berndorf auf eigenem Platz einen 5:3-Sieg ein.

Berndorf kassiert dritte Saisonniederlage

Beim SK Raika Wiesmath präsentierte sich die Abwehr angesichts 52 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Der SK Wiesmath sprang mit diesem Erfolg auf den achten Platz. Die letzten Resultate von Wiesmath konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Nach einer tollen Saison steht Berndorf, kurz vor deren Abschluss, mit 57 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. 69 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd. Die gute Bilanz des SC Berndorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Berndorf bisher 18 Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft der SK Raika Wiesmath auf die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen, der SC Berndorf spielt tags darauf gegen den ASK Oberwaltersdorf.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SC Berndorf, 5:3 (3:2)

69 Komel Alizadeh 5:3

60 Manuel Schwarz 5:2

56 Istvan Eszlatyi 4:2

40 Istvan Eszlatyi 3:2

34 Marco Michetschlaeger 2:2

17 Josef Schwarz 2:1

5 Komel Alizadeh 1:1

3 Josef Schwarz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei