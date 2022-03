Großes Ziel des SV Großsiegharts: Nicht absteigen!

Details Dienstag, 29. März 2022 09:06

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Roland Zarycka, Sportlicher Leiter des SV Großsiegharts, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Mag. (FH) Stephan Mayrhofer verpatzte zwar den Frühjahrsauftakt in der 1. Klasse Waldviertel am Sonntag mit einer 0:1-Niederlage in Dobersberg. Aber schon am Samstag hat man im Heimspiel gegen Windigsteig die Chance es besser zu machen. Zarycka spricht die Zielsetzung des SV Großsiegharts klar an: "Wir wollen nicht absteigen!" Wenn möglich soll am Saisonende ein "einstelliger Tabellenplatz" her.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Roland Zarycka: "Grundsätzlich sind wir sehr froh, dass wir nicht auf einen Abstiegsplatz stehen und unser vorrangiges Ziel ist nicht abzusteigen. Zufrieden kann man nur bedingt sein, da sicherlich mehr möglich gewesen wäre. Dafür waren die Leistungen aber nicht konstant genug."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Zarycka: "Die Stimmung im Verein nach den Neuwahlen würde ich als sehr gut bezeichnen. Es herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung. Wir hoffen, dass wir diesen Schwung mitnehmen können und diese in Punkte ummünzen können."

Zwei neue Legionäre aus Polen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zarycka: "Ja, es hat Veränderungen gegeben. Wir haben uns von Tomas Birma, Michael Barak und Lukas Müller getrennt, und haben stattdessen mit Patryk Wrobel und Wojciech Dzialach zwei Spieler aus Polen geholt. Dzialach ist ein Mittelfeldspieler und Wrobel Stürmer. Auf diesen Positionen sahen wir auch den größten Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zarycka: "Michael Barak, Patrik Sedlic und Fabian Weigl waren fast die ganze Saison verletzt und standen nicht zur Verfügung. Momentan haben wir einen Abwehrspieler verletzt. Sonst haben wir keine Verletzungssorgen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zarycka: "Das Ziel ist wie oben schon erwähnt nicht abzusteigen und wenn möglich ein einstelliger Tabellenplatz."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zarycka: "Ich bin positiv gestimmt, und denke, dass die Meisterschaft regulär fertig gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zarycka: "Es gibt ein Sprichwort: Die Tabelle lügt nicht. Deshalb denke ich, dass der Titelfavorit Raxendorf ist. Sie sind auch mit den beiden Spieler Simicek und Býma sehr gut aufgestellt."