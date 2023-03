USV Dobersberg: „Es ist für jeden unerklärlich“

Details Freitag, 03. März 2023 09:41

Zwölf Siege aus dreizehn Spielen, dazu zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Weitra – der USV Dobersberg überwintert – nein thront – souverän auf Platz eins der 1. Klasse Waldviertel. Der Herbstmeister spielte sich in der Hinrunde regelrecht in einen Rausch, der „Run“ kam für viele unerwartet, spielte man im Jahr davor noch gegen den Abstieg. Im Verein bleibt man trotz des rekordverdächtigen Vorsprungs aber bescheiden, wie auch das Interview mit Harald Pelz, dem Sektionsleiter der Dobersberger eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Ligaportal.at: Herr Pelz, wie fällt Ihr Resümee zum goldenen Herbst des USV Dobersberg aus?

Harald Pelz: Dieser Herbst war selbst für uns nicht zu erklären. Wir waren ja genau vor einem Jahr noch Abstiegskandidat Nummer eins, sind dann drüber gekommen und haben nun im vergangenen Herbst mit derselben Mannschaft – es wurde nur ein Legionär ausgetauscht – gespielt. Wir waren selbst überrascht, dass es so gut gelaufen ist, niemand von uns hat geglaubt, dass wir vorne mitspielen würden, wir haben gesagt, wir werden im Mittelfeld mitspielen, es ist für jeden unerklärlich. Es ist einfach ein Teamgeist entstanden, das Ganze hat dann eine positive Spiralenwirkung bekommen, es ist von Spiel zu Spiel gelaufen. Wir haben sieben Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen, diese haben wir vor einem Jahr noch verloren. Wir sind in einen Flow gekommen, dann ist die Sache gelaufen.

Ligaportal.at: Auf dem Transfermarkt wird man ob dieser Traum-Halbsaison wohl nicht agiert haben?

Harald Pelz: Nein, im Winter hat es nichts gegeben. Es ging ein Spieler mit Leihvertrag wieder zurück, es handelte sich hierbei aber um einen Kaderspieler. Es ist sonst alles beim Alten geblieben, wir vertrauen jener Mannschaft, die im Herbst so bravourös gespielt hat.

Ligaportal.at: Wie ordnet ihr die bisherige Vorbereitung ein?

Harald Pelz: Mit der Vorbereitung sind wir eigentlich ganz zufrieden, die Spieler ziehen mit, sind auch im Training. Der Großteil des Kampfmannschaftskaders ist von drei Trainingseinheiten zweimal in der Woche da. Die ersten Spiele hatten halt Vorbereitungscharakter, zuletzt gegen Schweiggers hat man aber schon gesehen, dass man mit dem Ball was gemacht hat, es waren schon Kombinationen zu sehen. Wir sind zufrieden, sehen die Vorbereitung ganz positiv.

Ligaportal.at: Welche Ziele habt ihr euch für das Frühjahr gesetzt?

Harald Pelz: Wie erwähnt, waren wir über den Erwartungen. Jeder sagt nun natürlich „zehn Punkte darf man sich nicht mehr nehmen lassen“, in den ersten vier Spielen haben wir jedoch gleich den Zweiten sowie den Dritten in der Tabelle vor der Brust, auch haben wir ein ganz schweres Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten, der alles daran setzen wird. Wir wollen schon vorne mitspielen, der Meister ist aber kein Muss für uns. Natürlich sind wir aber in einer sehr guten Ausgangsposition und wollen, wenn es möglich ist, die Sache ins Trockene bringen. Wenn wir den Meister aber nicht schaffen sollten, ist es auch kein Beinbruch für unsere Mannschaft, aber wir setzen uns schon das Ziel, vorne mitzuspielen, jedoch nicht um jeden Preis.

